Kurban Bayramı’nda En çok Abant ve Gölcük Tercih Edildi

Haber: Okay Özcan

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar 9 günlük tatil boyunca Bolu’daki çeşitli Tabiat ve Milli Parklara ziyarette bulundu. Yüksek rağbet gören Abant Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Park’ı tatil boyunca ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Yedigöller Milli Parkı ile Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Göksu, Karagöl tabiat parklarına gelen ziyaretçiler ise kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirme imkânı buldu.

EN ÇOK ABANT TERCİH EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi’nden alınan bilgiye göre, Abant Milli Parkı’na 27 bin 740 kişi, Gölcük Tabiat Parkı’na 23 bin 164 kişi, Yedigöller Milli Parkı’na ise 9 bin 616 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parklarını da toplam 3 bin 325 kişi gezdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 14:04