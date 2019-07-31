Kurban denilince Birlik Et

Haber: Aysun Beykoz

Kurban Bayramına 11 gün kala kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşları kurbanlık telaşı sardı. En uygun ve sağlıklı kurbanı almak, kurbanını hijyenik bir ortamda kesmek isteyen vatandaşlar işini son güne bırakmak istemiyor. Bolu Birlik Et sahibi Zerrin Yavuz, yaptığı açıklamada kurban keseceklere önerilerde bulundu.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENLİĞİ ESAS ALINIR

Kurbanlığını Birlik Et’ten alan 10 kişiden 9'u yine kurbanlık alışverişi için Birlik Eti tavsiye ettiğini belirten Zerrin Yavuz açıklamasında, “Birlik Et'den satılan kurbanlıklar yüzde 100 yerli besi çiftliklerde özel olarak besiye alınarak, veteriner hekimlerin kontrolünde seçiliyor. İşletmesini yaptığımız mezbahamızda, yetkili veterinerler ve Diyanet işleri Başkanlığına bağlı İl Müftülüğünden yetkilendirilmiş din görevlileri nezdinde, güvenilir yüzde 100 yerli besi küçükbaş/büyükbaş canlı kurban ve hisse satışımız kesim ve parçalama dahil yapılmaktadır. Firmamızda görevli uzman kasaplar tarafından özenle seçilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, veteriner hekimlerin gözetimi altında kesilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine ve İslami şartlara uygun, hijyenik şekilde kesilen ve parçalanan kurbanlıklar kesim ve parçalama anından sizlere teslim edildiği ana kadar, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği esas alınır” dedi.

AYNI ŞARTLARDA KURBANLARINIZ KESİLMEKTEDİR”

Zerrin Yavuz açıklamasının devamında vatandaşların kendi kurbanlıklarını da Birlik Et Mezbaha nesinde kestirebileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Kendi beslediğiniz yada satın aldığınız kurbanlıkların kesim ve paylanması için firmamızdan sıra numarası alarak kurbanlığınızı Arife günü mezbahamıza teslim etmek suretiyle, firmamızın kurbanlarının kesimiyle aynı şartlarda kurbanlarınız kesilmektedir.”

BÜYÜKBAŞ KESİMİ NASIL OLACAK?

Kesim ve parçalama anındaki kesim ve parçalama sıralarının, her yarım saatte bir kayıt olunan cep telefonuna gönderileceğini söyleyen Yavuz son olarak ise büyükbaş kurban kesimi ile alakalı olarak şu bilgileri verdi: “Sizin sıranıza 10-15 kurban kala Ankara istikametinde Bolu Komando Tugayını geçtikten sonra Yeni Geçitveren Köyü mevkii Kavacık Sok. No:48/A’da bulunan Belediye Mezbahanemize geleceksiniz. Mezbahaneye geldiğinizde görevli arkadaşlar tarafından isminizin anons edilmesiyle diğer hissedarlarla beraber kesim alanının üzerinde bulunan, kesim alanını gören balkona çıkarak, yetkili din görevlisi nezdinde kurbanınızı kestireceksiniz. Kurbanınız kesildikten sonra balkondan aşağı inerek, balkonu sıradaki kurban sahiplerine bırakacaksınız. Bu aşamadan sonra gün boyu kavurma ve çay ikramımız olmaktadır. Sizler kurban kavurmalarınızı yerken kurbanlıklar yüzülecek ve paylama ünitesine gelecektir. Bu süre zarfında sıra bilgilendirme mesajları sizlerin telefonuna gelmeye devam edecektir. Pay sıranız geldiğinde paylama bölümüne geçerek kurban terazilerin de paylarınızın tartım işlemini yapacak, size verilen makbuzu görevli arkadaşın alması sonrası poşetlerinizi alarak alandan ayrılabileceksiniz. Hissenizi Payınızı alırken makbuz mutlaka istenecektir. Kurbanlığınıza ait Karaciğer, Yürek ve Böbrekler veteriner kontrolünde herhangi bir sorun görülmemişse, kurbanınızla birlikte pay bölümüne gelerek pay edilmektedir.”