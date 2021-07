‘Kurban Derileriniz Ülkü Ocaklarına’

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları, her yıl gelenek haline getirilen öğrencilerin önümüzde ki eğitim döneminde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Kurban deri ve et bağışlarına talip olduklarını duyurdular.Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, “ Her yıl olduğu gibi Ülkü Ocakları olarak bu Kurban Bayramı'nda da Teşkilatımızda bulunan öğrenci kardeşlerimizin önümüzde ki eğitim döneminde ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onların Milli bir şuur ve bilinçle yetiştirebilmek adına, maddi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Milletimizin helal paralarıyla gerçekleştirdiği kurban ibadetinden, cemaat, tarikat ve başka kisveler altında nemalanmak isteyen güruhlara fırsat vermemek adına, bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın Kurban deri ve et bağışlarına talip olduk” ifadelerine yer verildi.

“İL VE İLÇE TEŞKİLATLARIMIZLA BİRLİKTE SAHADA YERİMİZİ ALDIK”

Açıklamaların devamında, “Salgın süreci nedeniyle Ramazan ayını oldukça hareketli geçirdik, Ülkü Ocakları olarak bizlere emanet edilen ramazan kolisi, fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun bir çaba harcadık. "Dünyamızı kasıp kavuran salgın aynı zaman da ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu nedenle Bolu'da yaşayanlar olarak bizlerde olumsuz bir şekilde etkilendik ve etkilenmeye devam ediyoruz. İnsanlarımız bu süreçte işlerini kaybetti. Maddi yetersizlik içinde olan vatandaşlarımızın bu ortamdan daha az etkilenmesi için bizlerde salgına rağmen il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte sahada yerimizi aldık. Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı istedikleri gıda kolisini, fitre-zekâtlarını ulaştırdık” ifadeleri kullanıldı.

“ÜLKÜ OCAKLARIMIZA GENÇLİĞE KATKINIZI BEKLİYORUZ”

Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada son olarak ise şu ifadelere yer verildi; “Vatanımızın yegane bekçileri olan Ülkücü kardeşlerimizin daha sağlıklı ve olumlu koşullarda eğitim almalarına destek olabilmek Ülkü ocaklarına maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla Kurban derilerinizi Ülkü ocaklarımıza bağışlayarak Ülkü evlerimize, Ülkü ocaklarımıza gençliğe katkınızı bekliyoruz. Yaptığımız her şeyi şeffaf ve güvenilir yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Ülkücü Gençliğe sahip çıkmanız, Türk Milletine daha iyi düzeyde hizmet edebilmesine vesile olmanızı sağlayacaktır. Ülkesine ve milletine karşılık beklemeden, çile ve sıkıntı içinde yokluk içinde hizmet eden Ülkü erlerinin başka cemaat, örgüt vs yapıların ellerine teslim etmemek adına vermiş olduğumuz mücadele de bu kampanyamız çok büyük önem arz etmektedir. Yaptığımız yardımların bizlere kurşun ve silah olarak dönmemesi için Yaşasın Ülkü Ocakları.”