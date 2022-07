Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Bolu’da bulunan kasaplar Kurban Bayramı sonrasında vatandaşları kurban eti tüketimi konusunda uyardı. Kurban etinin kesildikten sonra bir gün beklemesi gerektiğini belirten kasap Mehmet Aşkar, “vatandaşlarımız sıcak eti parçalayıp bize getiriyor. Sıcak et parçalanıp geldiği zaman ömrü çok kısa olur, kesildikten sonra 1 gün boyunca depoda bekletilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KURBAN ETİNDEKİ KOKUNUN NEDENİ

Kurban etindeki kokunun nedeninin sıcak etin parçalandıktan sonra beraberce kaldırılmasından meydana geldiğini belirten Aşkar, “kurban eti yediğiniz zaman etinde hafif bir koku olur. Yani kasaptan aldığınızdakinden farklıdır. Bu farklılık da etin taze parçalanıp yan yana durmasından kaynaklanır. Biz buna ‘yanıyor’ diyoruz, ‘kokuşuyor’ diyoruz. Sıcak etin üzerinde bakteri çok daha uzun yaşar. Et kesildiği zaman hücreler 4 saat boyunca ölmüyor. Yani et canlı duruyor. Bu sağlık açısından zararlı” dedi.

KARKAS OLARAK BEKLETİLMELİ

Kurban etinin sağlıklı tüketilebilmesi için karkas halinde kasaplara getirilip, kasaplar tarafından parçalanması gerektiğini belirten Aşkar,“karkas olarak et 1 gün kasapdeposunda bekletilmeli. İşin profesyonelleri olarak bizler parçalayıp tabaklara ayırıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız etlerini uzun vadede yiyebilirler.”

NAYLON POŞETE KONULMAMALI

Etlerin kesinlikle naylon poşete koyulmaması gerektiğini ve kesilen etlerin hava almazsa kokmaya başlayacağının altını çizen kasap Sercan Çelikbaş, kurban etinin muhafaza edilmesi için şu önerilerde bulundu:

8 AY İÇERİSİNDE TÜKETİN

“Kurbanlık etlerinizi 0-5 derece aralığında dinlendirdikten sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Kesinlikle naylon poşete koyup kaldırmayın. Bizim dolaplarımız profesyonel olduğu için etler 1 seneye kadar durabiliyor ama vatandaşın kullandığı dolaplar tam profesyonel olmadığı için 6-8 ay içerisinde tüketmesi gerekiyor.”

IZGARALIK ETLERİ KIYMAYA ÇEKTİRMEYİN

Kurban etinin kasaplar tarafından parçalanması gerektiğini belirten Çelikbaş, “hayvanın güncel değeri 350 lira olan bonfile kısmını kıymaya çektirmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Antrikot, kontrfile ve bonfile ızgaralık etler. Vatandaşlarımız etleri kendi parçaladığında böyle sorunlar meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMINDA ET FİYATLARI

90 liraya canlı hayvan kestiklerini ve fiyatların artmasına rağmen vatandaşların kırmızı ete rağbet gösterdiğini belirten Rahmi Çalikbaş, “kuşbaşı et 160 lira, kuzu pirzola 200 lira, kuzu kemiksiz 150 lira, kasap köfte 130 lira, sucuk 140 lira, kuzu kol 110 lira, kuzu but 120 lira. Fiyatlar pahalı olmasına rağmen vatandaşlar kırmızı et tüketmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.