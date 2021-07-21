Kurban keserken, kalbine yenik düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ekinören Köyü'nde meydana geldi. Vedat Kocakaya evinin önünde kurban kesimi yaptıktan sonra, etleri pay sahiplerine ayırırken fenalaştı. Yere yığılan Kocakaya'yı gören yakınları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Kocakaya Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kocakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Kocakaya, dün köy kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.