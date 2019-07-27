Kurban kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesin Kurban Hizmetleri Komisyonu, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan başkanlığında toplanarak kurban kesim yerlerini belirledi.

Kurban kesim yerleri belirlendi

Haber: Aysun Beykoz

Kurban Bayramı’na 3 hafta kala Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali Yardımcısı Ahmet  Atılkan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda 2 kurban kontrol ve denetim birimi oluşturuldu. İlgili birimler yaptığı bir haftalık çalışma ile 2019 yılı Kurban Bayramında kesim yapılacak muhtemel toplu kesim yerlerini denetledi. Komisyon, yapılan görüşmeler sonucunda Bolu Belediyesi Hayvan Satış Yerini (Bolu Birlik Et A.Ş.) tek kurban satış yeri olarak belirlerken “Geçici Kurban Kesim Yeri” olarak ise 33 yer belirledi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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