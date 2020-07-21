Kurban kesimi için randevu alınacak

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı ile ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda, belediye mezbahanesinde kesim yapacaklar için randevu almaları gerektiği belirtildi. Belediyeden konuyla ilgili yapılan duyuruda, “İlçemizde bu yıl kurban bayramında belediyemiz mezbahasında kurban kesimleri, covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında randevu sistemiyle gerçekleşecektir. Kurban kesimi yapmak isteyen kişilerin kurban kesimi belgesine sahip olmaları gerekmekte olup belediyemiz mezbahasında kesim yapmak isteyen kişilerin şahsen belediyemize müracaat ederek 28 Temmuz Salı günü mesai saati bitimine kadar randevularını almaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

TEDBİRLERE DİKKAT!

Duyuruda ayrıca kesim yapacaklara koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan Göynük Belediyesi şu konulara dikkat çekti: “Belediyemiz mezbahasında kesim yapacak kişilerin başta hijyenik kurallara uymalarının yanı sıra, yanlarında maske, su geçirmeyen önlük ve çizme ve eldiven bulundurmaları gerekmekte olup her kesim sonrası eldivenler değiştirilmeli, tüm kesim aletleri yıkanarak dezenfekte edilmesi gerekmektedir.”