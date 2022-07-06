Kurban kesiminde bıçak çok önemli

Haber: Ceylan Beykoz

Yıllardır bıçakçılıkla uğraşan İrfan Saka “Bileme işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey bıçakların yanmaması gerekiyor. Hayvanların rahat kesimi ve kurban kesenlerin etlerini rahat doğraması için bıçağın iyi bilinmesi lazım. Bıçak alırken sosyal paylaşım sitelerinden ya da seyyar satıcıdan değil de gerçek bıçak satan ve bu işle uğraşan kişilerden alınmalı.

Bileme işlemi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama ağız açma, ikincisi çapak alma, üçüncüsü ise parlatma işlemi ile tamamlanır. Bir bıçağı 10 liradan bileyerek hizmet sunmaya çalışıyorum. Vatandaşlar bıçak bileme işini Kurban Bayramı’nda hatırlıyorlar. Normalde bıçakların 3 aydan 3 aya bilenmesi daha iyi olur.” diye konuştu.

Bıçaklarınızı bayramdan önce biletin

Saka, “Vatandaşlarımız Kurban Bayramından bir önce bıçakları biletmeye getiriyor bu çok yanlış bir yöntem. Normalde kurban bıçaklarının bir hafta önce bilenmesi ve çeliğin bu arada dinlenmesi gerekir” uyarısında bulundu.