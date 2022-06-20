Kurban ön kayıtları 23 Haziran’da yapılacak

Haber: Ceylan Beykoz

Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada; “Belediyemizce monoray sistem kullanılarak her yıl verilen kurban kesim hizmeti kapsamında bu yıl; 23 Haziran Perşembe günü 08.30 ile 15.00 saatleri arasında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ön kayıt alınacaktır. Ön kayıt için yapılan başvuruların şahsen kendi adı ve soyadı üzerinden yapılması gerekmektedir. Ön kayıt ücretleri 750 TL olup, ödemeler nakit olarak tahsil edilecektir. Ön kayıtlar mezbahane kapasitesini (120 Kurban) aştığı takdirde kurada çıkmayanların ücretleri aynı gün iade edilecektir. Kurban kesim sırası kura çekimi 23 Haziran Perşembe günü saat 16.30’da Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda halka açık olarak yapılacaktır. Kurbanlarını belediyemiz mezbahanesinde kestirmek isteyen vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.