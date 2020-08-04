Kurban payı bağışında rekor

Haber: N. Halid Altundal

4 günlük Kurban Bayramı’nın son günü Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü ziyaret eden Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, rekor kurban hissesi ve pay bağışları hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, Bolu Belediyesi’ne 2019 yılında 177 kurban hissesi bağışlanmasına karşın bu yıl bu sayının 370’e çıktığı ve geçen yıl elde ettikleri rekoru yine kendileri egale ettiklerini duyurdu.

“BİZ BU YIL REKORUN DA REKORUNU KIRDIK”

Bu yıl yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Belediye Başkanlığı Sözcüsü Özdemir, “Biz bu Kurban Bayramı’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak çok organize bir şekilde çalıştık ve hem hisse hem pay bakımından rekor kırdık. Daha önceki yıllarda yüzün altında hisse bağışı vardı aşevimize. Ama biz yönetime gelir gelmez geçen yıl bunu ikiye katlayarak 175 hisse bağışı almıştık. Biz bu yıl gerçekten rekorun da rekorunu kırdık, tam 370 kişi kurbanlarını getirdi ve bizim tarafımızdan kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istediler. Aynı zamanda birçok vatandaşımız da 4 gün boyunca pay bağışı yaptılar. Yaklaşık 4 buçuk ton civarında pay bağışı gerçekleştirildi” dedi.

“YAKLAŞIK 1500 KİŞİYE BU DAĞITIMLARI YAPTIK”

Yapılan kurban bağışlarının hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını da söyleyen Özdemir, “Biz 4 gün boyunca bize getirilen kurban hisselerini ve payları gerçekten kurban kesemeyen vatandaşlarımıza dağıttık. Şu ana kadar yaklaşık 1500 kişiye bu dağıtımları yaptık. Tabi dağıtımlarımız devam edecek. Yine bu bağışlar sayesinde yıl boyunda aşevimizde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Ben bize güvenin tam olduğunu söylemiştim. Gerçekten gördük ki insanlar bize güveniyorlar. Ben tüm vatandaşlarımıza bize güvendikleri için çok ama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.