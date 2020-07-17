Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından “Kurban Paylaşmaktır” sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyası için bağış bedeli 950 TL olarak belirlendi. Bu yılki kurban bağışlarını Bolu Belediyesi aracılığıyla il genelinde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler, belediyenin 444 26 58 numaralı çağrı merkeziyle iletişime geçilebileceği gibi, bağış bedelini Halk Bankası 0256 Bolu Şubesi, 0700 0037 hesap numaralı ve TR57 0001 2009 2560 0007 0000 37 İBAN nolu banka hesaplarına da yatırabilecekler.

Öte yandan, Bolu Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı boyunca 07.00 -19.00 saatleri arasında da kurban bağışı ve kurban payı almaya devam edecek.