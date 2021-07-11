Kurban pazarı açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kurban Bayramına az bir süre kalan Kurban Pazarı da hizmet vermeye başlıyor. 12 Temmuz Pazartesi günü hizmete girecek olan Kurban Pazarı bayramın üçüncü gününe kadar faaliyet gösterecek.

Yetkililer kurban satış yerinin haricinde hiçbir yerde kurban satışı yapılamayacak.

İlimizin bir çok ilçesinde ve köylerinde yetiştirilen büyükbaş ile küçükbaş kurbanlıklar, Pazar günden itibaren padoklardaki yerlerini almaya başladılar. Bu yıl kurban fiyatlarının ne kadar olacağı da merak konusu olmaya başladı.