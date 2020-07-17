Kurban pazarı açılıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valili koordinasyonun da bulunan Bolu Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ile Bolu İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 23 Temmuz tarihinde kuran satıcıları küçük ve büyükbaş kurbanlıklarını Bolu Belediyesine ait kurban pazarındaki padoklara yerleştirecekler. Kurban satışı resmen 24 Temmuz Cuma günü ise başlayacak, bayramın üçüncü gününe kadar açık bulundurulucak.

Edinilen bilgiye göre her hafta Pazartesi günleri kurulan hayvan pazarı ise önümüzdeki Pazartesi günü de faaliyetini gösterecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü, satışın sona ereceği bayramın üçüncü gününe kadar pazarda görev yapacak.