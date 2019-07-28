Kurban satışında sahte para uyarısı

Haber: C. Kutay AYKAN

Emniyet ekipleri, kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti. Doğu illerinden Bolu’nun ilçelerinden getirdikleri küçük ve büyükbaş kurbanlıkları satışa sunan vatandaşları tek tek ziyaret eden KOM ve Asayiş Şubesi Dolandırıcılık bürosunun deneyimli ekipleri, kurban satıcılarına yönelik, sahte paraya karşı uyararak konuyla ilgi bilgilendirme yaptı.

10 ALTIN KURAL ANLATILDI

Ekipler, satıcılara paranın sahte olup olmadığını anlamada 10 altın kuralı anlattı. Konusunda uzman olan polisler, sahte parayla gerçek paranın nasıl ayır edileceğini gösterdi. Vatandaşlar polis memurunun anlattıklarını pür dikkat dinledi.

Alışverişlerde ele geçen paraların sahte olma ihtimaline karşı satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, satıcılara paranın nasıl sahte olup olmadığını anlamaları için uygulamalı olarak bilgi verdi. Ayrıca, görevli polisler sahte para kullanan kişilerden şüphelenmeleri durumunda derhal 155 Polis İmdat hattını aramalarını istediler.