“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş”

Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz gün Bolu İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Din Görevlileri ve Kuran Kursu Öğreticileri katıldı. Toplantının açış konuşmasını İl Müftüsü Orhan Genç yaptı. Müftü Genç, ‘’Vatandaşlarımıza dini konularda rehberlik etme ve dinimizi doğru bir şekilde anlatarak insanlarımızı aydınlatma görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımızın işbirliğiyle kurban ibadeti konusunda da öncülük yapmaktadır. Vekâlet yoluyla kurban kesimi ile kardeşlerimiz arasında gönül köprüleri oluşmasına vesile olmaktadır. Yapılan hizmetler mazluma ümit vermektedir. Bu çerçevede 2019 Yılı Vekâletle Kurban konusunda bizleri bilgilendirmeye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürümüz Bünyamin Albayrak hocamıza teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Siz değerli meslektaşlarıma katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum’’ dedi.

İl Müftüsü Orhan Genç’in açılış konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, 2019 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim kampanyası hakkında bilgilendirme yaptı, vekâletle kurbanın öneminden bahsetti. Kurban bağışının bir seferberlik olduğuna, sadece kurban etinin ulaştırma faaliyeti olmadığına dikkat çekti.

Sayın Albayrak, konuşmasında; ‘’Kurban hissesi sayesinde yurt içinde il ve ilçelerimizde, yurt dışında 140’ı aşan ülkede din, dil, ırk ayrımı yapmadan binlerce insanın gönlüne giriyoruz. Kurban faaliyetlerimiz içinde yer alan arkadaşlarımız bizlere gittikleri yerlerdeki anılarını gözyaşları içinde anlatıyor. Sizde kendi Caminizin ve Kur’ân Kursunuzun çevresinde gönüllere dokunabilirsiniz. İnşallah bu yıl hedeflerimizin üzerine çıkacağız. Göstereceğiniz gayretli çalışmalarla çıtamızı daha yukarılara çıkaracağız. Bu yıl da sizlerden vekâleten kurban bağışı için gerekli gayreti göstereceğinize olan inancım sonsuz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdiden gayretleriz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bu yıl “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” teması ile vekâletle kurban bedelleri şu şekilde oluştu:

Yurt İçi: 890 TL

Yurt Dışı: 725 TL

Kurban vekâletleri için ise bağış yerleri şu şekilde:

Online Bağış

Mobil Bağış

PTT ve Anlaşmalı Bankalar

TDV Şubeleri

İl ve İlçe Müftülükleri

Din Görevlileri