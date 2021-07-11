Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?



Haber: Ceylan Beykoz

Kurban bayramı yaklaşırken insanlar Kurban satış pazarlarına akın etmekte. İbadet etmek isteyenleri tatlı bir telaş kapladı. İyi bir kurbanlık almak isteyenleri uyaran uzmanlar, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Kesilen hayvanın kurbanlık olarak kabul görmesi için dinimizce bazı şartlar gerekiyor. İşte kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler;

KESİLECEK KURBAN KAÇ YAŞINDA OLMALI?

Diyanetten alınan fetvaya göre, Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir. Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13). Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz” buyurmuştur. Büyükbaş hayvanın yaşını dişlerinden de anlamak mümkün. Küçük dişleri çıkıp büyük dişleri yerine geldiyse bu kurbanlık olarak kesilebilir manasına geliyor.

HASTALIĞININ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Öncelikle alınacak olan kurbanın duruşu canlı mı değil mi ona bakılır. Her hangi bir hastalığının olup olmadığı burnundan ve ağzından akan salyalarla anlaşılır. Besi hayvanının genel durumunun iyi olup olmadığına dikkat edilmelidir. Organlarının tamam ve besili olması önemlidir.

DİŞİ HAYVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Gebelik durumu olabileceğinden, dişi hayvan seçerken gebeliğinin olmadığından emin olun. Aksi durumda bu kurbanlık konusunda çelişkili ve sakıncalı bir durumdur. Günümüzde toplumun menfaati dikkate alınarak hayvan neslinin korunması, dişi hayvanların kurban edilmesinden kaynaklanan maddi kaybın önlenmesi gibi maslahatlar da gözetilerek dişi hayvanların kurban edilmesinin kısıtlanmasında dini bir sakınca bulunmamaktadır. Bu itibarla dişi hayvanların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde, kurban kesiminde erkek hayvanların tercih edilmesi dinen de uygun olur. Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir. Kulaklarının yerinde olması, kuyruğunun üçte birinin var olması, boynuzlarının yerinde olması gerekir.Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve dengesiz, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur.

NE İLE BESLENDİĞİ ÖNEMLİ

Kurbanlıkların ne ile beslendiği çok önemlidir ama bunu anlamak çok kolay değil. Bazı üreticiler hayvanlara Mısır silajı yedirmekte ve hayvandaki işkembe şişmektedir. Bu sayede hayvanın kilosu daha ağır çıkmaktadır.