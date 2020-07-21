Kurbanlık fiyatları açıklandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini söyledi.

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi.  Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kurban kesimi için randevu alınacak
Kurban kesimi için randevu alınacak
  1. Bolu