Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz yıl küçükbaş kurbanlıkların fiyatının yüksek olmasının yem fiyatlarının yüksek olmasından yakınan kurban satıcıları bu yıl da aynı senaryo ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek; “Her geçen yıl küçükbaş hayvan üreticileri zarara uğramakta. Bu yılda yem fiyatlarının rekor kırması nedeniyle kurban fiyatları da artış gösteriyor. Yem alamadığımız için havaların ısınmasını fırsat bilerek kurbanlıklarımızı meralara çıkartıp akşama kadar otlanmalarını sağlıyoruz” dediler.

Aladağlardaki meralara çıkartılarak Kurban Bayramına kadar küçükbaş hayvanlarını besleyen besiciler; “Bu yıl fiyatlar çok yüksek olacak. Küçükbaş kurbanlıkların 2 bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkması bekleniyor. Kış aylarında hayvanlarımız otlatmaya çıkartamadığımızda yem ve otla beslemek zorunda kaldık. Bu da maliyetin yükselmesine neden oldu. Böyle giderse önümüzdeki yıl besicilik de bitme noktasına gelecek” diyerek dert yandılar.