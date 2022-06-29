Kurbanlıklar satışa çıkıyor

Haber: Uğur Balaban

Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlıyor. Bolu’da Kurban pazarı da 2 Temmuz tarihi itibariyle Yenigeçitveren köyü yakınlarındaki tesislerde halkın hizmetine açılacak. Küpesi olmayan ve sağlık kontrolünden geçmeyen hiçbir kurbanlık kurban pazarındaki padoklara alınmayacak.

KURBAN KESİM FİYATLARI

2 Temmuz tarihinde kurbanlıklar satışa çıkarken, kurban kesim fiyatları da belli oldu. Büyükbaş kurbanlıklar 1.000, küçükbaş kurbanlıklar ise 200 liradan kesilecek. Kurban pazarının açılmasıyla birlikte Tarım İl Müdürlüğü ve Emniyet güçleri bölgede birlikte çalışacak. Kurban pazarı ise bayramın son gününe kadar açık kalacak.

KURBAN SATIŞ NOKTALARI

BOLU BİRLİK ET A.Ş. - YENİ GEÇİTVEREN KÖYÜ MEVKİİKAVACIK SOK. NO:48/A BOLU

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ YERİ - DEMİRCİLER MAHALLESİ İSMAİL GÜR CADDESİ NO:20/3 GEREDE/BOLU

SANAYİ ÇARŞISI YANI - HACIABDİ MAHALLESİ ENDİFE SOKAK GÖYNÜK

KURBAN SATIŞ YERİ - HACIABDİ MAHALLESİ SANAYİ ÇARŞI YANI GÖYNÜK

BELEDİYE PAZARI KURBAN SATIŞ YERİ - KARADOĞAN MAH. KÖROĞLU CD. PAZARYERİ KIBRISCIK/BOLU

BELEDİYE PAZAR YERİ - TABAKLAR MAH

MUDURNU HAYVAN PAZARI - YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ MUDURNU SPOR FUTBOL SAHASI YANI

MUDURNU HAYVAN PAZARI - YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ MUDURNU SPOR FUTBOL SAHASI YANI

BELEDİYE MEZBANESİ YANI - ÇARŞI MAH. SEBEN