Kurbanlıklarda tüberküloz çıktı

Özel Haber: Erdal TANRIVERDİ

Zerrin Yavuz Açıkalın’ın sahibi olduğu Bolu Birlik Et Gıda A.Ş. tarafından bayramın birinci günü yapılan büyük baş inek kesiminde, firmanın veteriner hekimlerinin yaptığı inceleme sonrası yedi inekte tüberküloz hastalığı tespit edildi. Firmanın veteriner hekimleri hemen bir rapor tutarak, yaklaşık 3 ton kurbanlık büyükbaş ineklerin etleri karantina altına alındı.

Karantina altına alınan kesilmiş büyükbaş hayvanların Perşembe günü belediyeye ait çöplük alanda iki metrelik çukur alana kireç dökülerek gömüleceğini belirten Bolu Birlik Et Gıda A.Ş.’nin sahibi Zerrin Yavuz Açıkalın, şunları söyledi; “Tüberküloz hastalığı özellikle ineklerde meydana gelir. Hastalık hayvanın ciğerlerine ve kaburga kesimlerine yerleşir ve vücudun her yerini sarar. Şayet, böyle bir hastalıklı hayvanın etini yiyen kişilere de hastalık sirayet eder ve ölümcüldür. Firma olarak kurbanlık kesime gelen hayvanların kesim sonrası kontrolleri yapılır. Veteriner hekimlerimiz her kesilen kurbanı tek tek inceler. Yaptığımız bu kontrollerde 7 adet inekte tüberküloz hastalığı tespit ettik. Tutulan raporlar sonrası hastalıklı çıkan kurbanlıkların bedelleri, devlet tarafından hak sahiplerine ödenir”

KÖYLERDE DURUM BELİRSİZ

Açıkalın, köylerde bazı vatandaşların kendi kurbanlarını kendi imkanlarıyla kestiklerini ve kurban etinin sağlıklı mı? Sağlıksız mı? Olup olmadığını da bilmediğini belirterek; “Birçok köyde vatandaşlarımız örf ve adetlere uygun olsun diye kurbanlıklarını evlerinin bahçelerinde kesiyorlar. Hiçbir veteriner denetimi de olmuyor. Bir köylü vatandaşımız bayramın birinci günü, kurbanlık ineğinin ciğerini bize getirdi. Bunu da şüphe üzerine yaptı. İyi ki de yapmış, kurbanlık inekte tüberküloz tespit ettik ve hemen bir çukur kazıp, hayvanı bütünüyle birlikte kireçleyerek gömülmesini istedik. Şayet, vatandaş şüphelenmeyerek etler yenseydi, herkes tüberküloza yakalanmış olacaktı” dedi.

Bu yıl Bolu Birlik Et Gıda A.Ş.’ninmezbasında 3 gün içerisinde 370 büyükbaş ve 380 adet küçükbaş kurbanlık kesildi.