Haber: BMA

Gastronomi, mutfak ve mutfak sanatları konularında dünyada ve Türkiye'de önemli etkinlikler düzenleyen Barilla, "İtalyan Lezzetleri Atölyesi" eğitim programına bu yıl da devam ediyor. Geleceğin şeflerinin yetişmesine katkı sağlamak için geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği etkinliklerle yüzlerce gençle bir araya gelen Barilla, 2018'in ilk eğitimini Altınbaş Üniversitesi için İstanbul’da düzenledi. Üniversitenin aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Barilla, eğitimin ilk bölümünde makarna ile ilgili teorik bilgileri genç şef adaylarıyla paylaştı. Barilla Ticari Pazarlama Yöneticisi Ece Özgürel tarafından verilen eğitimde, makarnanın keşfi, tarihsel gelişimi, makarna hakkında temel bilgiler, üretim süreci, besin değeri ve kaliteli makarnanın özellikleri paylaşıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde Barilla’nın Executive Chef’lerinden Fabio Foltran ise İtalya’nın üç farklı bölgesine özgü klasikleşmiş lezzetlerin reçeteleri ile pişirme sırlarını paylaştı. Foltran, eğitimin sonunda Barilla'nın enfes makarna ve sosları eşliğinde Tagliatelle alla Bolognese, Spaghetti Carbonara ve Trofie al Pesto Genovese'yi uygulamalı olarak hazırlayarak katılımcılara ikram etti. Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” stratejisi kapsamında gerçekleştiren, ürettiği ürünlerle 100’ü aşkın ülkede her gün milyonlarca insana ulaşan Barilla, “İtalyan Lezzetleri Atölyesi” eğitimlerine nisan ayında Beykent ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde devam edecek.



