HABER:Aysun Beykoz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda yerli ve milli üretim konusu üzerinde duruldu. "Yerli Bilgi Teknolojilerinin Gelişmesinde Kamunun Rolü" ana başlıklı toplantıya, AK Parti Bolu Milletvekili ve TBMM Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ali Ercoşkun, Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Civriz, TBMM Bilgi İşlem Başkanı Yavuz Emir Beyribey, MOBİLSİAD – BİED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in yanı sıra MÜSİAD Şube Başkanları ve çok sayıda üst düzey bürokrat ile sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaparak, "Ülkemizde başlatılan Yerli ve Milli Üretim Hamlesi ile dışa olan teknoloji bağımlılığımızı sıfıra indirmek ve tamamen kendi kaynaklarımız ile ihtiyacımız olan tüm teknolojileri geliştirmek hepimizin amacı olmalıdır. Hedefimiz; bilgiyi, teknolojiyi tüketen ve ithal eden değil, bilgiyi üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıdır. Tüketen bir toplumun geleceği de ekonomisi de ipotek altındadır" dedi.

"Kamunun sahip çıkmadığı gelişim aşamasındaki bir ürünün dünya markası haline gelmesi oldukça zordur" açıklamasında bulunan MÜSİAD AK Parti Bolu Milletvekili ve TBMM Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ali Ercoşkun, "Kamunun sahip çıkmadığı gelişim aşamasındaki bir ürünün dünya markası haline gelmesi oldukça zordur. Dünya devi şirketlerin her birinin tarihi arka planlarında kendi kamularının – hükümetleri – en büyük destekleyicileri olduklarını görürüz. Kamu alım bütçelerinde belli bir yüzde miktarında yıl içerisinde alınacak teknoloji ürünlerine yerli ve milli olma zorunluluğu konmalıdır" dedi.