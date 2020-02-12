Kürkçüler iki ayrı sarsıntı

Haber: N. Halid Altundal

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre ilimiz Merkez İlçede Kürkçüler 8 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Kürkçüler ilk olarak saat 00.50'de yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sarsıntının üzerinden 8 dakika geçtikten sonra saat 00.58'de Kürkçüler tekrar sallandı. Yerin 5 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem binaları sarstı. Üst üste yaşanan depremler halkta kısa süreli paniğe sebep olurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.