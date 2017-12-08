Haber: Semih Baykal
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurmay Albay M.Y.’yi evinde gözaltına aldı. Kurmay Albay M.Y. ilimizdeki işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi. M.Y.’nin buradaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.
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