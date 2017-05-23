HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Baysal Camii’ne sabah saatlerinde giren hırsız yada hırsızlar, caminin içinde bilgisayar ve evrakların bulunduğu bölümün camını kırarak içeri girdiler.

İçeri giren hırsızlar masanın üzerinde gördükleri laptopu aldıktan sonra camiden ayrıldılar. Baysal Camii’de görevli müezzin B.G. bilgisayarın çalındığını farkedince durumu önce Bolu Müftülüğü’ne daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipler camı kırılarak bilgisayarın çalındığı bölümde inceleme yaptıktan sonra güvenlik kamerasının kayıt edildiği cihazı aradı fakat hırsızların yakalanmamak için bilgisayarla birlikte kayıt cihazını da çaldıklarını faketti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışması yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri bilgisayarı çalan hırsız yada hırsızları yakalamak için caminin çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.