Cengiz, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Bolu Belediyesi işbirliğinde açılan iğne oyası, rölyef, telkâri, pastacılık, vb. kursları gezerek kursiyerlerle sohbet etti. El emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerlerden aldıkları kurs eğitimi sonrası ürettikleri ve işledikleri ürünler hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından “Her Zaman Her Yerde, Herkes İçin Eğitim” ilkesi doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Kişisel Gelişim Uzmanı Melahat Karaaslan tarafından açılan 32 saatlik Etkili ve Hızlı Okuma kursu belgeleri verildi. Kursa katılan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e, Milli Eğitim Şube Müdürlerine ve Müdürlük personeline kurs belgeleri Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından verildi.

Belge törenin ardından yemek atölyesi kursiyerleri tarafından ikram edilen Bolu yöresine ait yemekler tüm katılımcılarca beğeni topladı.