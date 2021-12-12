Kurs sayısını yediye yükseltti

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Ekim ayında açılışı gerçekleştirilen Hisar Tepesi Kültür Merkezi, bünyesindeki kurs sayısını hızla arttırıyor. Eylül ayında başlayan BOLMEK kış dönemi kursları, kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor. Toplam kursiyer sayısının 400’e ulaştığı BOLMEK kurslarının, 7’si Hisar Tepesi Kültür Merkezi’nde kursiyerlerle buluşuyor.

“PANDEMİ KURALLARI EŞLİĞİNDE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Açık olan kurslar hakkında bilgiler veren Hisar Tepesi Kültür Merkezi Sorumlusu Öznur Işık, “Şuan açık 7 kursumuz var. Bu kurslarımız tezhip, minyatür, geleneksel el sanatları, günümüzce unutulmuş iğne oyaları, resim, karakalem ve ney kursu. Pandemi kuralları eşliğinde eğitimlerimiz devam ediyor.” dedi. Ney Eğitmeni İsmail Hakkı Akman da yaklaşık 2 buçuk ay önce başlayan ney kursunun yoğun ilgi gördüğünden bahsederek, “20 öğrencimizle derslerimize devam ediyoruz. Ney sanatına ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan yıl boyu kayıtlarını açık olan BOLMEK kursları için başvurular alınmaya devam ediyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Bolu Belediyesi web sitesinden form doldurarak başvuru yapabilirler.