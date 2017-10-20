Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanlığı, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 2017-2018 eğitim öğretim yılı için planlanan kurslar başladı.

MEB onaylı sertifika

“Her zaman, her yerde, herkes için eğitim!” sloganı ile devam eden proje kapsamında bu yıl 40 farklı branşta kurs açılacak. Yıl boyu aralıksız devam edecek kurslar belirli bir yaş gruplarına değil, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek. Kursları başarıyla tamamlayanlar ise ‘Milli Eğitim Bakanlığı onaylı’ sertifika almaya hak kazanacaklar.

2017-2018 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar şu şekilde:

Sosyal ve kültürel kurslar: Tiyatro, resim-sanat, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, keman, piyano, ney, klasik gitar, ud, bağlama, ses eğitimi, fotoğrafçılık, kısa film, diksiyon, işaret dili, Türk sanat müziği, 1. ve 2. derece okuma-yazma, işitme engelliler, masa tenisi, seslendirme ve ışık sistemleri (tonmaister)

Mesleki ve teknik kurslar: Bilgisayar, aşçı çırağı, pastacılık, iğne oyası, takı-tasarım, ev mefruşatı, el, kurdele ve panch nakışı, filografi, tel kırma ve sarma, telkâri, kâğıt rölyef, cam ve seramik boyama, ahşap boyama-yakma, dekoratif sabun, kat-ı sanatı, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, vb.

Başvurular 4 noktadan yapabilecek

Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nce açılması planlanan kurslara katılmak isteyenler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası (Aşevi ve Hayırçarşısı), Bolu Meslek Edindirme Kursları (katlı otopark üstü), Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi (Karaçayır Nikâh Salonu yanı) ve Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nden başvuru yapılabilecek.