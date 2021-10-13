Kursiyerler sertifikalarını aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Umutkent Mahalle Muhtarlığı'nda düzenlenen törene Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Umutkent Mahallesi Muhtarı Nuray Akmaz, BBV Genel Sekreteri Öznur Akkaya, BBV Danışma Kurulu Üyesi Burcu Şimşek ve kursiyerler katıldı.

Kursların devam Umutkent Mahalle Muhtarlığı'ndabiraraya gelen kursiyerlere sertifikalarını, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın verdi. BBV Başkanı Nahit Abak, Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı çerçevesinde düzenlenen kursların gelecek yıl da devam edeceğini belirtti. Abak, özellikle sepet örme kursuna çok talep olduğunu, kursta üretilen sepetlerin de hemen alıcı bulduğunu ifade ederek, gelecek süreçte mevcut sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kursların düzenleneceğini söyledi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, Bolu Bağışçılar Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek, yeni dönemde de kurslara katılmak istediklerini söyledi.

Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı kapsamında özellikle ev hanımlarına yönelik , aile içi iletişim, kişisel gelişim, anne çocuk eğitimi gibi alanlarda da ücretsiz kurslar açılacak.