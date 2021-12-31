Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Halk Sağlığı Hemşireliği Staj dersi kapsamında Ressam Mehmet Yücetürk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitmenler ve kursiyerlere stres yönetimi eğitimi verildi. Yapılan organizasyon Doç. Dr. Makbule Tokur Keskin, Öğr. Gör. Seher Zengin ve Arş. Gör. Dr. Songül Çağlar öncülüğünde öğrenci hemşireler Şeyda Akgül, Öznur GÜRLER, Tuğba Keskin ve Cemal Yeşilçimen, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert Hanım ve Ressam Mehmet Yücetürk Kültür Sanat Merkezi Müdürü Banu Hanım ile işbirliğinde gerçekleşti. Stres yönetimi stres nedenleri? Stresle baş etme yöntemleri ve Covid döneminde stresle baş etme, karantinadaki bireyler için stresle başa çıkma konu başlıklarıyla verilen eğitime yoğun katılım sağlandı.