Kurslara başvurular başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu iline bağlı Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi, önümüzdeki dönemde de eğitimlerine devam edecek. 14 farklı kursu Bolu iline bağlı Mudurnu ilçesinin gençlerine açan Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi, başvuruların başladığını açıkladı.

Ebru eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, diksiyon eğitimi, hızlı okuma eğitimi, İngilizce dil eğitimi, ahşap boyama eğitimi, kara kalem eğitimi, yağlı boya eğitimi, işaret dili eğitimi, gitar eğitimi, bağlama eğitimi, robotik kodlama eğitimi, 10 parmak klavye eğitimi, Arapça dil eğitimi verilen Gençlik Merkezi’nde akıl ve zeka oyunları eğitimi 7 yaşından 29 yaşına kadar verilirken, diğer tüm eğitimler için 14 yaş zorunluluğu bulunuyor.

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

Başvuru yapmak isteyen gençler, başvuru formuna Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi’ne ait sosyal medya adresinden ulaşabilirler.