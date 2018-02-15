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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • Kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

    11 Şubat Pazar günü İzzet Baysal Caddesinde güpegündüz Murat Zafer Cankurtaran’ı silahla vurarak yaralayan Ramazan Üzmez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 14:30
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    Kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

    HABER:Kasım Şahin

    Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre Murat Zafer Cankurtaran ve Ramazan Üzmez arasında, tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ramazan Üzmez belinden çıkardığı tabancayı 2 el ateşledi. Kurşunlardan biri Murat Zafer Cankurtaran’ın kasık bölgesine isabet etti. Yaralanan Cankurtaran, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Ramazan Üzmez ise olayın ardından kayıplara karışmıştı.  Polis, kaçan Ramazan Üzmez’i bulmak için çalışma başlatmış fakat zanlıya ulaşamamıştı.

    44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran’ı silahla yaralayan 38 yaşındaki Ramazan Üzmez, üç gündür yakalanamamıştı. Zanlı Üzmez’in olaydan 57 saat sonra kendi isteğiyle Düzce Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi. Üzmez polise teslim olurken, olayda kullandığı silahı da yanında olduğu ve avukat talep etmediği belirtildi. Düzce Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Ramazan Üzmez, Düzce Emniyetinde işlemlerinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye getirilen Üzmez, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

    Anahtar Kelimeler: 11, Şubat, Pazar, Günü, İzzet

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