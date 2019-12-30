“Kurtaramadığımız araç yoktur”

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde trafikte kayıtlı olan yaklaşık 20 milyon araç bulunmaktadır. Araç sayısının fazla olması trafik kazalarını beraberinde getirirken son dönemlerde oto çekici ihtiyacının da artmasına neden oluyor. Ayrıca araç arızaları da yine oto kurtarıcı ihtiyacını tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor.

Akar & Umut Özel Servis- Oto Kurtarma ortaklarından Harun Karabaş, kurtarıcı ve oto tamirine yenilikler getirmek istediklerini belirterek; “10 yıldır Akar & Umut Özel Servis- Oto Kurtarma olarak sanayi sitesinde halkımıza hizmet vermeye başladık. 2 yıl önce oto kurtarıcı(oto çekici) olarak hizmetlerimizi devam ettirdik. Genelde bizim işimiz yolcuyla yapılıyor. Oto yolda yapılan tüm kazalarda bizlere ulaşıyorlar. Biz aracı buraya getiriyor. Tüm aksaklıkları tamamlandıktan sonra müşteriye teslim ediyoruz. Uygun fiyatlarla oto kurtarıcı ve yol yardım hizmetlerimizden faydalanmak için 7/24 bizimle iletişime geçebilir, yaşadığınız sorunlara en hızlı ve etkili çözümleri üretebilirsiniz. Şahsi araçlara, ticari araçlara ve ağır ticari araçlara oto çekici hizmeti sunuyoruz. Birçok kurtarıcı ekibimizin olması bulunduğunuz yere en yakın ekibin yönlendirilmesine ve kısa sürede size ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Böylece hiç zaman kaybetmeden aracınızı istediğiniz noktaya götürebilirsiniz. Sadece kaza durumunda değil araç arızası durumlarında da ekiplerimiz arıza gidermek için etkili çözümler üretebilmektedir” şeklinde konuştu.