Kurtarma çalışmalarına Bolu JAK da katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 16 kişi, 17 Ocak Pazar günü gezmek için Gümeli Bölüklü Yaylasına gitti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu 16 kişi yaylada mahsur kaldı. Gezginlerin yardım istemesi sonucu yetkililer hemen kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmalarına Bolu JAK timleri de destek verdi. Zonguldak Jandarma Komutanlığı, Özel İdare, Gümeli Belediyesi, Bolu JAK timleri ve Kdz. Ereğli Offroad Kulübünün yaptığı çalışma sonucu 16 kişiye ulaşıldı. Mahsur kalan vatandaşlar daha sonra Alaplı ilçe merkezine götürüldü.