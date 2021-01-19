Kurtarma çalışmalarına Bolu JAK da katıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışının yolu kapatması nedeniyle yaylada 16 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarına destek vermek için ilimizden JAK timleri bölgeye sevkedildi.

Kurtarma çalışmalarına Bolu JAK da katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 16 kişi, 17 Ocak Pazar günü gezmek için Gümeli Bölüklü Yaylasına gitti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu 16 kişi yaylada mahsur kaldı. Gezginlerin yardım istemesi sonucu yetkililer hemen kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmalarına Bolu JAK timleri de destek verdi. Zonguldak Jandarma Komutanlığı, Özel İdare, Gümeli Belediyesi, Bolu JAK timleri ve Kdz. Ereğli Offroad Kulübünün yaptığı çalışma sonucu 16 kişiye ulaşıldı. Mahsur kalan vatandaşlar daha sonra Alaplı ilçe merkezine götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Huzurevlerinde aşılama başlıyor
Huzurevlerinde aşılama başlıyor
  1. Bolu

banner128