Kurtlar sürüye daldı

Haber:Volkan Yılmaz

Mudurnu ilçesi Gürçam Köyünde Kemal Sarıot isimli bir vatandaşın koyunları kayboldu. Sarıot, koyunlarını bulmak için Gürçam köyü sakinleri ile çevre köylerden yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin da yardım ettiği arama çalışmaları sonucunda koyunlar telef olmuş halde bulundu.

“HAYVANINI OTLATMAYA ÇIKANLAR ÇOK DİKKATLİ OLSUN”

Kemal Sarıot koyunlarının kurtlar tarafından telef edildiğini iddia etti. Sarıot olayla ilgili olarak, “Mudurnu halkı Gürçam Köyü ve çevre köyler 3 gün önce 20’den fazla koyunumuzu kurtlar telef etmiştir. Aldığım bilgiye göre sürü halinde geziyorlarmış kurtlar. Dağlara hayvanını otlatmaya çıkanlar çok dikkatli olsun. Bizim başımıza geldi böyle bir olay. Dikkatli olun, kimsenin başına gelmesin. Ayrıca koyunlar kaybolduğunda aramaya yardımcı olan tüm Gürçam Köyü vatandaşlarına, çevre köyler vatandaşlarına ve ilçe jandarmaya teşekkür ederim” dedi.