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28 Ocak 2018 Pazar
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    • Kurtulmuş Gerede standını ziyaret etti

    Dünya genelinde 106 ülkeden 600 Tur operatörünün katıldığı ve stand açtığı, onbinlerce kişinin ziyaret ettiği İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde başlayan ve dört gün süren Emitt Turizm Fuarı'nda Gerede İlçesi tanıtıldı.

    28 Ocak 2018 Pazar 10:37
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    Kurtulmuş Gerede standını ziyaret etti

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi'nin üyesi olduğu BAKAB (Batı Karadeniz Kalkınma Birliği) çatısı altında stant açan Gerede Belediyesi, ilçeyi uluslararası alanda tanıtma fırsatı buldu.  Gerede Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Personelinin görev aldığı ve dört gün süren fuarda, Turizmde önceliği olan Esentepe Doğal Parkı ve Arkut Dağı Kayak Merkezi için özel hazırlanan broşürler ve tanıtım filmleri ve CD leri ile turizmcilerin dikkati çekildi.  Ayrıca, Gerede'yi her yönüyle tanıtan broşür ve kitapçıklar Gerede çantaları içersinde standı ziyaret edenlere dağıtıldı. Deri halı, deri kemer, şak şak helvası, keş, köy ekmeği ve deri tabloların da tanıtım için yer aldığı stantta, ziyaretçilere şak şak helvası ikram edildi.

    106 Ülkeden 600 Tur Operatörlerinin bankoları ziyaret edilerek Gerede’yi tanıtan materyaller takdim edildi, dikkatler Gerede’ye çekildi.

    “GEREDE'MİZ İÇİN BÜYÜK ADIMLAR”

    Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "EMITT Fuarı dünyada ilk beşe giriyor Doğu Akdeniz ve Avrasya Bölgesinin buluşma noktası. Her geçen yıl önemi ve ziyaretçi sayısı artıyor. Belediye olarak İlçemizi en güzel şekilde tanıttığımıza inanıyorum. Fuara özel olarak hazırlanan tanıtım materyalleri fuarı gezmeye gelen tatilcilere dağıtıldı. Tur operatörleri ziyaret edildi. Bu attığımız adımlar küçük ama geleceğe dönük olarak birleştiğinde Gerede'miz için büyük adımlar. Gerede'yi her alanda olduğu gibi turizmde de geliştirmek amacıyla her alanda fırsatları değerlendiriyoruz" dedi.

    GEREDE STANDINI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ ZİYARET ETTİ

    Binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gerede Standını Fuar açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da ziyaret etti. Söz konusu ziyarette görevlilerden Gerede hakkında kısa bir bilgi alan Kurtulmuş şöyle dedi “Gerede stratejik yol ağı üzerinde Ülkemizin nadide yerlerinden. Ülkemizin her karışı ayrı bir güzel. Gerede’ye daha önce geldim. Çam ağaçlarıyla kaplı, Esentepe Mesireliğini ziyaret ettim. Çok güzeldi. Bütün Geredelilere buradan selamları iletiyorum” dedi. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlisi Hulusi Acar, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a özel hazırlanan içersinde Gerede’nin tüm yöresel ürünlerinin yer aldığı sepeti takdim etti.







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