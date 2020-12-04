Kurt’un ataması resmen yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

2017 yılından beri ilimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görev yapan Osman Kazgan, Ekim ayında kendi isteği üzerine Kocaeli’ye tayinini istedi. Kazgan’dan boşalan koltuğa Sinop Çevre ve Şehircilik Müdürü Oğuzhan Kurt görevlendirildi. Aradan geçen bir buçuk ayın ardından Oğuzhan Kurt’un Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ataması resmen yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete’nin 4 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

OĞUZHAN KURT KİMDİR?

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 1976 yılında Ordu İli, Akkuş İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Çevre Bakanlığı'nda Mühendis olarak memuriyetine başladı. 2004-2007 yılları arasında Orta Karadeniz Kalkınma Birliği'nde (OKAB) Proje Denetçisi olarak görev yaptı. Sinop Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde Mühendis ve 2010-2011 yıllarında İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2012 yılları arasında Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2012-2020 yılları arasında Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görev yapmıştır. 2020 Ekim ayı itibari ile Bolu Çevre ve Şehircilik il Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.