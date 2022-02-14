Kuru bamya altınla yarışıyor

Haber: S. Özge Yücel

Üretim aşaması zor olan kuru bamya, maliyetlerin artmasının ardından Bolu’da fiyatı 480 ile 500 TL arasında değişiyor. Bolu da yaklaşık 40 senedir aktar esnaflığı yapan Ömer Uzunöz, kuru bamyanın işçiliğin çok zahmetli olmasında dolayı satarken 500 liraları bulduğunu söyledi. 100 gramı 50 liradan satılan kuru bamya hakkında Ömer Uzunöz şu ifadeleri kullandı;

“KURU BAMYANIN SATIŞ FİYATI 500 LİRA”

“40 yıldır aktar esnaflığı yapıyorum. Şuan da kuru bamyanın satış fiyatı 500 lira. Yani 100 gramı 50 lira. Fiyatların artmasının sebebi üretimin az olması ve kuru bamya hasadında işçiliğin fazla olması. Malum, köylüde ürettiği malın karşılığını alabilmek için fiyatları böyle. Şuan bunun tahmin ediyorum, köylüden çıkışı bile 400 liraya yakındır. Aslında çokta büyük kârlar yok. Alındıktan sonra zaten çokta fire veriyor.

“MÂLUM ÜRETİM AZ TÜKETİM ÇOK”

“şöyle de düşünmek lazım, mevsiminde yaşken de çok pahalıydı, bunun üretiminde 10 kilo bamyadan 1 kilo kuru bamya çıkıyor. Firesi çok, bize geldikten sonra daha da fire veriyor. Ama hepsini bir yana bırakalım bunun işçiliği de çok zor. Sabah ezanında kalkılıp, tek tek uzun iğnelere dizerek, bunları çiçek halindeyken topluyorlar. Sonra kurutma aşaması var, baya bir emek var bu işte. Geçen sene 300 liraydı bu yıl 500 lira. Mâlum üretim az tüketim çok”