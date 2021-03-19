Kurulan ve kapanan esnaf sayısı açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret İl Müdürlüğü, Bolu ili 2020 yılı Ekonomik Görünüm Raporunu açıkladı. Rapora göre ilimiz Bolu’da 2020 yılı içerisinde kapanan ve kurulan şirket sayıları da belli oldu. 2020 yılında Bolu Ticaret ve Sanayi Odasınca kuruluşu yapılan şirket sayısı 68’i anonim, 175’i limited, 8’i kooperatif, 59’u şahıs ve 1’i diğer kategoride olmak üzere 306 oldu. Bolu TSO tarafından kapanışı yapılan şirket sayısı ise 37’si anonim, 291 limited, 15’i kooperatif, 56’sı şahıs ve 1’i diğer kategoride olmak üzere toplam 406 oldu. Gerede TSO tarafından kuruluşu yapılan şirket sayısı 94 olurken kapanışı yapılan şirket sayısı ise 36 oldu.

KURULAN ESNAF SAYISI YÜZDE 97 ARTTI

Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre ilimizde 2020 yılında kurulan ve kapanan esnaf işletme sayıları da belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2020 yılında kurulan esnaf işletme sayısı bir önceki yıla göre 2 katına çıktı. Kapanan esnaflardaki artışta ise pandeminin etkili olduğu vurgulandı. Ticaret İl Müdürlüğünce paylaşılan bilgilere göre 2020’de kurulan esnaf sayısı bin 364, kapanan esnaf sayısı 469 oldu. Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bir önceki yıl (2019) Kurulan Esnaf Sayısı (694), Kapanan Esnaf Sayısı (313)’tür. Bolu İlinde Kurulan (Tescil) esnaf sayısında bir önceki yıla göre % 97 ‘lik bir artış görülmektedir. Kapanan esnaf sayısı da bir önceki yıla oranla % 50 artış göstermiştir. Kapanan esnaf sayısındaki artışta Korona virüs (covid-19) salgının etkisi söz konusudur” ifadelerine yer verildi.