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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Kurullara uymayanlara ceza yağdı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yayalara yol vermeyen 38 araç sürücüsüne ceza yazdı.

    08 Aralık 2017 Cuma 12:15
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    Kurullara uymayanlara ceza yağdı


    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaklaşık iki yıl önce Bolu’da başlatılan “Önce Yaya” projesi uygulaması devam ediyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ana arterler üzerindeki yaya geçitlerinde, araç sürücülerinin yayalara yol verip vermediğini denetleme devam ediyor.

    Şehir merkezinde yapılan uygulamada kurallara uymayan, yayalara yol vermeyen 38 araç sürücüsüne toplam 3 bin 610 TL para cezası yazdı. Trafik yetkilileri önce yaya projesi kapsamında denetimlerin her gün yapılacağını ve sürücülerin kurallara uymalarını istediler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Trafik

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