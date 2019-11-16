Haber: N. HalidAltundal

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu, yaptığı yazılı basın açıklaması ile son zamanlarda tartışmalara yol açan atık bertaraf tesisi kurulması konusu ile ilgili yaptıkları incelemeleri kamuoyuyla paylaştı. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman imzalı ve “Bolu’da tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulmasına izin verilmemelidir“ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde yerel basınımıza yansıyan haberlere göre ilimizde ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşüm faaliyetine yönelik işletme kurulması gündemde olduğu görülmektedir. Bilim ve tekniğin izinde kamusal çıkarları ve kent sağlığını korumak için çözümler önermek şüphesiz ki Odalarımızın temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Buradan hareketle konu hakkında yaptığımız incelemeler sonucu değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyor, konunun kent sağlığı açısından en olumlu şekilde çözüme kavuşturulması için çözüm öneren tüm kurumlarla kurumsal ilişki içerisinde olacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yaptığımız incelemeler sonucunda hurda adını verdiğimiz metal ve plastik toplama alanlarının tarıma elverişli olmayan, daha önce belediye tarafından belirlenmiş sanayi bölgesi alanlarında toplu olarak bulunması olumludur. Fakat bu işletmenin farklı bir alana kurulmak istenmesinin nedeni anlaşılamamıştır.

Basına yansıyan haberdeki kurulacak işletme, ömrünü tamamlamış araçların değerlendirilmesi ve depolanması amaçlıdır. İdareye yapılan başvuruya bakıldığında kontamine(tehlikeli atık sınıfı) ambalaj geri kazanımı ile ilgili de tesisin faaliyet göstereceği yer almaktadır. Yağ ve kimyasal ile kirlenmiş metal /plastik varilleri temizlemek için çeşitli kimyasallar kullanılacak ve varillerden çıkan yağ ve kimyasallar bir havuzda toplanacaktır. Bu atık tehlikeli atık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu atığın bertarafı ciddi çevresel etkiye sahip, sürekli denetlenen profesyonel ekipler tarafından işletilen bir iş olduğu açıktır. İlimizde günde 800 adet tehlikeli maddeler ile kirlenmiş varilin temizlenerek sisteme kazandırılacağı belirtilmektedir. Havuzlarda bulunan tehlikeli atıklar ve kimyasalların miktarı ile bunların nasıl ilgili merkezlere gönderileceği bilinmemektedir. Örneğin 10 ton tehlikeli atığın 2 tonu kadarının kanalizasyona verilmesinin önüne nasıl geçileceğin cevabı bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı durumlarda sadece yetkililerin denetleyeceği ve ceza keseceği belirtilmektedir. En kolay yol ise bu atıkları kimsenin görmediği yerlere saklamak, dökmek, boşaltmaktan geçmektedir. Bunun örneklerini maalesef basından devamlı olarak takip etmekteyiz.(Bakınız: Kocaeli’nde kanalizasyona boşaltılan tehlikeli atıklar, İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan kimyasal variller)

Bu konuda yönetmelikler yayınlanmıştır. Fakat rutin denetlemeler ile hatalı uygulamaların önüne geçilememektedir. Cezalar da caydırıcılıktan uzak olup, kayırmalara ve görmezden gelmelere açıktır. Ancak kaza sonrası veya kaza ile yakalanma sonrası ceza uygulanmaktadır.

Belediye başkanı çevre illerde 190 adet bu tür tesisin olduğunu, atıkların Bolu’ya gelmeyeceğini kendilerine yakın illerde değerlendirileceğini beyan etmiştir. Teorik olarak doğrudur, fakat pratikte işletmeler atıklarını en ucuz tutara bertaraf veren tesislere verirler. Başkanın dediği doğru olsaydı ABD, İngiltere vb. gibi ülkeler büyük masraf yaparak tehlikeli atıklarını bize vermezler, kendileri çok ucuza değerlendirirlerdi.

Bizler TMMOB ve Bağlı Meslek Odaları Olarak; Bolu’da kurulacak tesisin sadece araç geri döşümü ve depolanması için değerlendirilmesini, araç sökümünde oluşacak tehlikeli atıkların ve kontamine olmuş varillerin toplanarak bize yakın illerde bulunduğu söylenen tehlikeli atık tesislerine verilmesini, tehlikeli atık temin pazarının merkezi olarak yönetilmesi, tesislerin büyük ölçekli ve profesyonel yönetimle yapılması, denetlenmesinin uluslararası akredite kuruluşlar tarafından habersiz yapılması, yaptırımların tesis kapatma gibi ciddi sonuçlarının olmasını öneriyoruz. Bu tür bir tehlikeli atık işletmesinin Bolu ve çevresinde kalıcı bir tahribat yaratacağı, olası tehlikeli atık kaçaklarının yer altı sularına zarar vereceği ve doğayı tahrip edeceği tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla kurulacak işletmenin kapsamının yalnızca ’hurda araç makine söküm’ olarak değerlendirmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.”