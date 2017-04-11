“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarımızı kuruluş yıldönümü vesilesi ile tebrik ediyoruz.

Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasaların uygulanması ile demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen Emniyet Teşkilatı’mız ve polisimiz, bu görevlerini Anayasa ve yasalara bağlılıkla yerine getirirken kimi zaman canları pahasına çok büyük özverili çalışmalara imza atmaktadırlar.

Polis Teşkilatı’mız, halkımızın güvenini kazanmış, vatandaşlarımızın desteği ile görevini ifa etmektedir. Polis Teşkilatı’mızın ülkemizin, bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağına olan inancımızla, üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüreceğinden de eminiz.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Polis Teşkilatımızın görevleri esnasında şehit olan mensuplarına Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diler, çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.Saygılarımızla.”