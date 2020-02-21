Kurumlar 5 Mart için bir araya geldi

Haber: BMA

Büyük hayırsever, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve İzzet Baysal Vakfı’nın kurucusu merhum İzzet Baysal’ın aramızdan ayrılışının 20’nci yılı dolayısıyla 5 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek anma programının hazırlıkları, il yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda görüşüldü.

BAİBÜ Rektörlük Senato Odası’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Genel Sekreter Murat Tok yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya; Bolu Valiliği Protokol Şefi Şafak Yüksel, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Bolu Emniyet Şube Müdürü Filiz Ceyhan, Bolu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit, Bolu Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı, BAİBÜ akademik birimlerin temsilcileri, daire başkanları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları sekreterleri katıldı.

Toplantıda, Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, il müdürlükleri ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin anma programındaki görev ve sorumlulukları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.