Kuruyan ağaçlar için çalışma başlatıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Birimi; Esentepe’de ağır geçen kış şartları neticesinde oluşan ağaçların kuruması, devrilmesi ve tespit edilen zararlardan dolayı diğer ağaçların da zarar görmemesi amacıyla kesme ve toplama işlemine başladı. Ekipler Esentepe’de bulunan çam ağaçlarından; kuruyan ve insan ve araç sağlığı bakımından tehlike arz eden ağaçları tespit ederek yıkılmaya müsait ağaçları kökünden, kurumaya yüz tutan ağaç dallarını da budama yapmak sureti ile olabilecek tehlikelerin önüne geçiyorlar.

YENİ AĞAÇLAR DİKİLECEK

Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Birimi tarafından, tamamen kuruyan ağaçların kesilmesinin ardından yerine yeni ağaç dikimleri gerçekleştirileceğinin bilgisi verildi. Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “İlçemizde kış şartları ağır geçiyor. Özellikle Ocak-Şubat dönemlerinde gerçekleşen fırtınalarda ağaçlarımızdan devrilenler oluyor, kışı çıkaramayıp kuruyanlar var. Orman İşletme Müdürlüğümüze müracaat ederek bu durumda olan ağaçların tespiti noktasında yardım istedik. İşinin ehilleri ile birlikte yaptığımız incelemelerde yaklaşık 30-35 ağacımız gerek kesilerek gerekse devrilenleri alarak vatandaşımızın güvenliği sağlanmış oldu. Kuruyan ağaçların aynı zamanda etrafında ki sağlam ve genç ağaçlara zarar vermesini engelledik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esentepe Mesireliğimiz pikniğe kapalı. Vatandaşlarımız az da olsa buraya şu anda yürüyüşe geliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tedbir almak istiyoruz. Kesilen ve toplanan ağaçların bir kısmı kereste olarak değerlendirilecek bir kısmı da önümüzdeki kış döneminde her sene olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara çuvallanmış odun olarak yardım edilecek. Tespit çalışmalarında sağladıkları katkılarından dolayı Orman İşletmesi Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.