Kurye kadını kandırmışlar

Haber: C. Kutay Aykan

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı istihbaratını alan Narkotik şube ekipleri, bir kadının kullandığı özel aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış 20 parça halında 22 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü kadın Mevlüde C. (36) ile yolcu koltuğunda bulunan Aydın Üniversitesi öğrencisi Arjin C.’nin (21) yeğeni olduğu öğrenildi. Mevlüde C.’nin, aile görüntüsü vermek için yeğenini yanına aldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Ayrıca edinilen bilgiler arasında sürücü Mevlüde C.’nin, uyuşturucuyu Diyarbakır ilinden aldığı ancak uyuşturucu değil silah kuryeliği yaptığı, bunun için 15 Bin TL para aldığı öğrenildi. 22 kilo esrar maddesinin piyasa değerinin de 240 Bin TL olduğu tespit edildi. Hala Mevlüde C., “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanırken, yeğeni olan üniversite öğrenci Arjin C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.