Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz merkezinde trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket bırakmak üzere yola çıkan Ersin Yerlikaya idaresindeki 14 GM 017 plakalı motosiklet, sürücüsü yağmurdan dolayı kayganlaşan yoldan motosikletinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sedat İnan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İnan başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnan, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.