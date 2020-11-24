Kuş evinde yangın

Haber: N. Halid Altundal

Karaçayır Mahallesi Hitit Sokakta bulunan Melis Kuş Evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını gören çevredeki esnaflar durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın nedeniyle tüm sokağı dumanlar sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri içerisindeki hayvanlar telef oldu. İş yeri sahibi gözyaşlarını tutamadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.