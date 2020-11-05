Haber: Erdal Tanrıverdi

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken geçmiş yıllarda ülkemizde de etkili olan kuş gribi yeniden hortladı. Edinilen bilgilere göre İngiltere'nin Kent şehrinde bir ticari tesisteki kümes hayvanlarında kuş gribi tespit edildi. Kuş gribinin insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla tespit edilen 480 kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Kent’teki küçük bir ticari tesiste kuş gribi olduğu doğrulandı. Hastalığın yayılma riskini önlemek için acil adımlar atıldı. Yetkililer ‘hasta veya ölü kuşlara dokunmayın ve herhangi bir hayvanla temas ettikten sonra ellerinizi sabunla iyice yıkadığınızdan emin olun’ uyarısında bulunuyor.

JAPONYA

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre bir diğer kuş gribi vakası ise Japonya’da Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu. Çiftlik yöneticilerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan araştırmalara göre kümeste kuş gribi tespit edildi. Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

HOLLANDA

Hollanda Tarım Bakanlığı, doğudaki Puiflijk kasabasındaki bir çiftlikte son derece patojenik kuş gribi tespit edilmesi üzerine 200 bin tavuğun itlaf edilmesi talimatı verdi. 1 km yarıçapındaki ikinci bir çiftlikte bulunan kuşları kapsayacak itlaf, H5N8 hastalığının ilk olarak yabani kanatlılarda görülmesinden sonra bu ay ülkede ikinci oldu.