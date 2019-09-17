Kuşcenneti için özel inceleme

HABER:Ceylan Beykoz

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürü Uysal ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar beraberindeki heyet ile birlikte yeniçağa gölünde incelemelerde bulundu. Göl çevresinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi için izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan inceleme sonrasında çıkarılacak rapor doğrultusunda en kısa zamanda peyzaj çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Başkan Çağlar, “Yeniçağa gölü kuş cennetinde planladığımız çevre düzenlemesi için şube müdürümüz ile birlikte incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda kuş cennetini aynı zamanda bir tabiat cenneti haline getirmek için kolları sıvayacağız. Bu çalışmayı yürütürken bölgedeki eko sistemin korunmasına azami dikkat sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeniçağa gölü çevre düzenlemesi için hazırlanan planın denetleyicisi konumundaki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hazırlanacak olan eylem planına teknik destek sağlayacak.