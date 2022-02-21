“Kuşu uçurtuyorum” dedi 20 yılla yargılanıyor

Haber: C. Kutay Aykan

6 yıl önce Diyarbakır ilinden aldığı 17 kilo 284 gram ağırlığındaki esrar maddesini valizinin içerisine saklayarak İstanbul iline giderken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve ardından tutuklanan M.K. ile bu suça iştirak eden H.K., E.S. ve H.E. yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkacaklar.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası istenen M.G., Savcılıkta ve Mahkemede; “Uyuşturucu maddesini 200 lira karşılığında taşımayı kabul ettim. Valizin içerisine sakladım. Diyarbakır’dan yolcu otobüsüne bindiğimde bana malı teslim eden H.K., telefonla mesaj çekerek, ‘Kuşu uçuruyorum’ notunu gönderdim. Ama, narkotik köpeğine yakalandım. Benim kadar diğer sanıklarda suçludur” ifadelerini kullanmıştı.

6 yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan M.G. hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verecek. Tutuklunun ne kadar ceza alacağı merak konusu oldu. Duruşma 22 Şubat 2022 tarihinde görülecek.